Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Непростой тест ПДД для внимательных — куда разрешено движение

Непростой тест ПДД для внимательных — куда разрешено движение

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 07:35
Сложный тест по ПДД: куда разрешено движение водителю авто
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по темам о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. В каких направлениях может проехать водитель в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. А, Б, В.
  2. В и Г.
  3. Б, В, Г.
  4. Б и Г.
  5. Г.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в якому напрямку дозволений рух?

Водителю синего автомобиля предлагаются четыре направления: направо, прямо, налево и в обратном направлении.

Прежде всего водитель не может повернуть направо, ведь находится на крайней левой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части".

Перед перекрестком установлены дорожные знаки 3.1 "Движение запрещено" и 7.1.1 "Расстояние до объекта", которые предупреждают, что движение прямо будет запрещено через 800 метров. То есть прямо сейчас эти знаки не запрещают водителю ехать прямо, но он находится в крайней левой полосе.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

Также установлен знак 5.29 "Место для разворота", который указывает на место, где можно сделать разворот, но запрещает поворот налево.

Итак, водителю разрешается только разворот — траектория Г.

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
