Тест ПДД: проверьте знания дорожных знаков

Тест по ПДД — как хорошо вы знаете дорожные знаки
Задача на знание дорожных знаков в Украине. Какой из изображенных на рисунке дорожных знаков предупреждает о приближении к перекрестку с круговым движением?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Знак 1.
- Знак 2.
Разбор задачи
Знак 1 — 4.10 "Круговое движение" является предписывающим, и требует объезда клумбы (центрального островка круга) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.
Знак 2 — 1.19 "Перекресток с движением по кругу" является предупредительным, устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, а в населенных пунктах — 50-100 м до начала пересечения с круговым перекрестком.
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
