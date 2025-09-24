Тест ПДД: проверьте знания дорожных знаков

Чем отличаются знаки? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков в Украине. Какой из изображенных на рисунке дорожных знаков предупреждает о приближении к перекрестку с круговым движением?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Знак 1. Знак 2.

Разбор задачи

Знак 1 — 4.10 "Круговое движение" является предписывающим, и требует объезда клумбы (центрального островка круга) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.

Знак 2 — 1.19 "Перекресток с движением по кругу" является предупредительным, устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, а в населенных пунктах — 50-100 м до начала пересечения с круговым перекрестком.

Правильный ответ

№2

