Тест по ПДД: кто из водителей должен уступить

Интересный тест ПДД — кто должен уступить
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
Разбор задачи
На участке дороги водитель красного автомобиля начинает движение от обочины, а водитель желтой машины выполняет разворот.
Ошибкой будет решать эту задачу по пункту 10.4 ПДД:
"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам..."
Дело в том, что водитель красного авто не едет по дороге, а только начинает движение от обочины. Поэтому читаем пункт 10.1 ПДД:
"Перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения".
Правильный ответ
№1
