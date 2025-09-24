Тест по ПДД: кто из водителей должен уступить

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

На участке дороги водитель красного автомобиля начинает движение от обочины, а водитель желтой машины выполняет разворот.

Ошибкой будет решать эту задачу по пункту 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам..."

Дело в том, что водитель красного авто не едет по дороге, а только начинает движение от обочины. Поэтому читаем пункт 10.1 ПДД:

"Перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения".

Правильный ответ

№1

