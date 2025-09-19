Тест ПДД для внимательных водителей: выберите разрешенные направления движения

Тест по ПДД — выберите разрешенные направления движения
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. В каком направлении может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Налево и в обратном направлении.
- Прямо и в обратном направлении.
- Прямо.
- Налево.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля видит перед собой знак 1.26 "Двустороннее движение" и табличку 7.1.1 "Расстояние до объекта". Они сообщают, что через 800 метров организовано двустороннее движение.
То есть сейчас авто едет по дороге с односторонним движением, а значит, развернуться запрещается, ведь в таком случае водитель окажется на встречной полосе.
Повернуть налево он также не может, ведь автомобиль находится в правой полосе.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."
Таким образом разрешено движение только прямо.
Правильный ответ
№4
