Тест по ПДД — выберите разрешенные направления движения

Тест по ПДД — выберите разрешенные направления движения

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 19:45
Тест ПДД для внимательных водителей: выберите разрешенные направления движения
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. В каком направлении может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо и налево.
  2. Налево и в обратном направлении.
  3. Прямо и в обратном направлении.
  4. Прямо.
  5. Налево.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди може продовжувати рух водій червоного авто?

Водитель красного автомобиля видит перед собой знак 1.26 "Двустороннее движение" и табличку 7.1.1 "Расстояние до объекта". Они сообщают, что через 800 метров организовано двустороннее движение.

То есть сейчас авто едет по дороге с односторонним движением, а значит, развернуться запрещается, ведь в таком случае водитель окажется на встречной полосе.

Повернуть налево он также не может, ведь автомобиль находится в правой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Таким образом разрешено движение только прямо.

Правильный ответ

№4

