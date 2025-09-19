Відео
Тест з ПДР — оберіть дозволені напрямки руху

Тест з ПДР — оберіть дозволені напрямки руху

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 19:45
Тест ПДР для уважних водіїв: оберіть дозволені напрямки руху
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому напрямку може продовжити рух водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Прямо та ліворуч.
  2. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  3. Прямо та у зворотному напрямку.
  4. Прямо.
  5. Ліворуч.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди може продовжувати рух водій червоного авто?

Водій червоного автомобіля бачить перед собою знак 1.26 "Двосторонній рух" та табличку 7.1.1 "Відстань до об'єкта". Вони повідомляють, що за 800 метрів попереду організовано двосторонній рух.

Тобто зараз авто їде дорогою з одностороннім рухом, а отже, розвернутися забороняється, адже у такому разі водій опиниться на зустрічній смузі.

Повернути ліворуч він також не може, адже автомобіль знаходиться у правій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Таким чином дозволено рух лише прямо.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
