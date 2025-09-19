Тест ПДР для уважних водіїв: оберіть дозволені напрямки руху

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому напрямку може продовжити рух водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. Прямо. Ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля бачить перед собою знак 1.26 "Двосторонній рух" та табличку 7.1.1 "Відстань до об'єкта". Вони повідомляють, що за 800 метрів попереду організовано двосторонній рух.

Тобто зараз авто їде дорогою з одностороннім рухом, а отже, розвернутися забороняється, адже у такому разі водій опиниться на зустрічній смузі.

Повернути ліворуч він також не може, адже автомобіль знаходиться у правій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Таким чином дозволено рух лише прямо.

Правильна відповідь

№4

