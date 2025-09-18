Експрес-тест ПДР: хто має пріоритет на круговому перехресті

Швидкий тест ПДР на колі — хто має пріоритет
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має поступитися у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Interia.
Варіанти відповіді
- Водій трамвая.
- Водій автомобіля.
Розбір задачі
Водій трамвая має намір заїхати на кругове перехрестя, яке перетинають трамвайні колії. Водночас водій синього автомобіля вже рухається по колу.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух.
Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".
Правильна відповідь
№1
