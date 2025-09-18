Експрес-тест ПДР: хто має пріоритет на круговому перехресті

Хто перший? Малюнок: Interia.

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Interia.

Варіанти відповіді

Водій трамвая. Водій автомобіля.

Розбір задачі

Водій трамвая має намір заїхати на кругове перехрестя, яке перетинають трамвайні колії. Водночас водій синього автомобіля вже рухається по колу.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Правильна відповідь

№1

