Україна
Швидкий тест ПДР на колі — хто має пріоритет

Швидкий тест ПДР на колі — хто має пріоритет

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 19:45
Експрес-тест ПДР: хто має пріоритет на круговому перехресті
Хто перший? Малюнок: Interia.

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Interia.

Варіанти відповіді

  1. Водій трамвая.
  2. Водій автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має поступитися?

Водій трамвая має намір заїхати на кругове перехрестя, яке перетинають трамвайні колії. Водночас водій синього автомобіля вже рухається по колу.

Читаємо пункт 16.12 ПДР

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
