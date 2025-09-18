Видео
Быстрый тест ПДД на круге — у кого приоритет

Дата публикации 18 сентября 2025 19:45
Экспресс-тест ПДД: у кого приоритет на круговом перекрестке
Кто первый? Рисунок: Interia.

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств должен уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Interia.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель трамвая.
  2. Водитель автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має поступитися?

Водитель трамвая намерен заехать на круговой перекресток, который пересекают трамвайные пути. В то же время водитель синего автомобиля уже движется по кругу.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
