Экспресс-тест ПДД: у кого приоритет на круговом перекрестке

Быстрый тест ПДД на круге — у кого приоритет
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств должен уступить в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Interia.
Варианты ответа
- Водитель трамвая.
- Водитель автомобиля.
Разбор задачи
Водитель трамвая намерен заехать на круговой перекресток, который пересекают трамвайные пути. В то же время водитель синего автомобиля уже движется по кругу.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.
Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Правильный ответ
№1
