Экспресс-тест ПДД: у кого приоритет на круговом перекрестке

Кто первый? Рисунок: Interia.

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств должен уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Interia.

Варианты ответа

Водитель трамвая. Водитель автомобиля.

Разбор задачи

Водитель трамвая намерен заехать на круговой перекресток, который пересекают трамвайные пути. В то же время водитель синего автомобиля уже движется по кругу.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Правильный ответ

№1

