Головна Авто Тест ПДР — хто порушує правила на круговому перехресті

Тест ПДР — хто порушує правила на круговому перехресті

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 07:35
Тест ПДР на круговому перехресті: хто порушує правила
Хто порушник? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушує правила під час виїзду з кола у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила на колі?

З кругового перехрестя з’їжджають водії синього та білого автомобілів.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Водій синього авто перебуває на правій смузі, тому правила не порушує.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Отже, водій білого автомобіля, який їде лівою смугою, також не порушує правила. Машина не опинилася на смузі зустрічного руху. При цьому напрямок руху на круговому перехресті не визначено дорожніми знаками чи розміткою. Також виїзд білого авто з перехрестя не створить перешкод іншим транспортним засобам.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
