Хитрий тест ПДР: хто з водіїв має перевагу

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв транспортних засобів зобовʼязаний поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій фургона. Водій легкового автомобіля.

Розбір задачі

Водій фургона рухається заднім ходом, водночас водій легковика має намір виїхати на дорогу.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

На перехрестях рух заднім ходом заборонено. Але в зображеній ситуації перехрестя немає. Водій легкового авто виїжджає з магазину, тобто — прилеглої території. Тому водій фургона правила не прорушує.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в’їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

У зображеній ситуації поступитися має водій легкового автомобіля.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Правильна відповідь

№2

