Хитрый тест ПДД: кто из водителей имеет преимущество

Коварный тест ПДД — кто из водителей имеет преимущество
Задача на знание общих положений ПДД и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей транспортных средств обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель фургона.
- Водитель легкового автомобиля.
Разбор задачи
Водитель фургона движется задним ходом, в то же время водитель легковушки намерен выехать на дорогу.
Читаем пункт 10.10 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".
На перекрестках движение задним ходом запрещено. Но в изображенной ситуации перекрестка нет. Водитель легкового авто выезжает из магазина, то есть — прилегающей территории. Поэтому водитель фургона правила не нарушает.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них".
В изображенной ситуации уступить дорогу должен водитель легкового автомобиля.
Читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!