Коварный тест ПДД — кто из водителей имеет преимущество

Дата публикации 15 сентября 2025 19:45
Хитрый тест ПДД: кто из водителей имеет преимущество
Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей транспортных средств обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель фургона.
  2. Водитель легкового автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде ділянку першим?

Водитель фургона движется задним ходом, в то же время водитель легковушки намерен выехать на дорогу.

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

На перекрестках движение задним ходом запрещено. Но в изображенной ситуации перекрестка нет. Водитель легкового авто выезжает из магазина, то есть — прилегающей территории. Поэтому водитель фургона правила не нарушает.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них".

В изображенной ситуации уступить дорогу должен водитель легкового автомобиля.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
