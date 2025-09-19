Видео
Тест ПДД — кто нарушает правила на круговом перекрестке

Тест ПДД — кто нарушает правила на круговом перекрестке

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 07:35
Тест ПДД на круговом перекрестке: кто нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей нарушает правила при выезде с круга в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила на колі?

С кругового перекрестка съезжают водители синего и белого автомобилей.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Водитель синего авто находится на правой полосе, поэтому правила не нарушает.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Следовательно, водитель белого автомобиля, который едет по левой полосе, также не нарушает правила. Машина не оказалась на полосе встречного движения. При этом направление движения на круговом перекрестке не определено дорожными знаками или разметкой. Также выезд белого авто с перекрестка не создаст помех другим транспортным средствам.

Правильный ответ

№4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
