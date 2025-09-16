Видео
Главная Авто Актуальный тест ПДД — кто должен пропустить велосипедиста

Актуальный тест ПДД — кто должен пропустить велосипедиста

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 07:35
Быстрый тест по ПДД: кто должен пропустить велосипедиста
Кто уступает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о требованиях к велосипедистам. Водитель какого из автомобилей обязан дать дорогу велосипедисту в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба обязаны уступить дорогу.
  4. Оба не обязаны уступать дорогу.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто кого зобовʼязаний пропустити?

Водители белого и синего автомобиля едут прямо и приближаются к месту, где велосипедная дорожка пересекает полосы их движения.

В то же время велосипедист подъезжает к велосипедному переезду, обозначенному соответствующим дорожным знаком 5.92.1 "Велосипедный переезд".

Читаем пункт 6.5 ПДД:

"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".

Итак, в изображенной ситуации водители авто не должны пропускать велосипедиста.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
