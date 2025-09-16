Быстрый тест по ПДД: кто должен пропустить велосипедиста

Актуальный тест ПДД — кто должен пропустить велосипедиста
Задача по теме о требованиях к велосипедистам. Водитель какого из автомобилей обязан дать дорогу велосипедисту в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба обязаны уступить дорогу.
- Оба не обязаны уступать дорогу.
Разбор задачи
Водители белого и синего автомобиля едут прямо и приближаются к месту, где велосипедная дорожка пересекает полосы их движения.
В то же время велосипедист подъезжает к велосипедному переезду, обозначенному соответствующим дорожным знаком 5.92.1 "Велосипедный переезд".
Читаем пункт 6.5 ПДД:
"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".
Итак, в изображенной ситуации водители авто не должны пропускать велосипедиста.
Правильный ответ
№4
