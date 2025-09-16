Швидкий тест з ПДР: хто має пропустити велосипедиста

Хто поступається? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про вимоги до велосипедистів. Водій якого з автомобілів зобов'язаний дати дорогу велосипедисту у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва зобовʼязані дати дорогу. Обидва не зобовʼязані давати дорогу.

Розбір задачі

Реклама

Водії білого та синього автомобіля їдуть прямо та наближаються до місця, де велосипедна доріжка перетинає смуги їхнього руху.

Водночас велосипедист під’їжджає до велосипедного переїзду, позначеного відповідним дорожнім знаком 5.92.1 "Велосипедний переїзд".

Реклама

Читаємо пункт 6.5 ПДР:

"Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов’язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі".

Отже, у зображеній ситуації водії авто не мають пропускати велосипедиста.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: