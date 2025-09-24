Тест з ПДР: хто з водіїв має поступитися

Цікавий тест ПДР — хто має поступитися
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля зобовʼязаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
Розбір задачі
На ділянці дороги водій червоного автомобіля починає рух від узбіччя, а водій жовтої машини виконує розворот.
Помилкою буде розв’язувати цю задачу за пунктом 10.4 ПДР:
"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."
Річ у тім, що водій червоного авто не їде дорогою, а лише розпочинає рух від узбіччя. Тому читаємо пункт 10.1 ПДР:
"Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху".
Правильна відповідь
№1
