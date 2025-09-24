Відео
Головна Авто Цікавий тест ПДР — хто має поступитися

Цікавий тест ПДР — хто має поступитися

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 07:35
Тест з ПДР: хто з водіїв має поступитися
Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля зобовʼязаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде першим?

На ділянці дороги водій червоного автомобіля починає рух від узбіччя, а водій жовтої машини виконує розворот.

Помилкою буде розв’язувати цю задачу за пунктом 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."

Річ у тім, що водій червоного авто не їде дорогою, а лише розпочинає рух від узбіччя. Тому читаємо пункт 10.1 ПДР:

"Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
