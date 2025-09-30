Тест ПДД: что общего между дорожными знаками

Тест ПДД — что общего между двумя дорожными знаками
Задача на знание дорожных знаков в Украине. Что запрещают оба изображенные на рисунке дорожные знаки?
Варианты ответа
- Поворот налево.
- Разворот.
- Поворот налево и разворот.
Разбор задачи
Знак 4.1 "Движение прямо" разрешает движение только в указанном направлении. То есть он запрещает повороты направо и налево, а также разворот.
Знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" применяется для обозначения дороги или обособленной проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении. Если на такой дороге развернуться, то водитель окажется на полосе встречного движения, что запрещено ПДД. Этот знак никоим образом не запрещает повороты.
Правильный ответ
№2
