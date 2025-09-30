Тест ПДД: что общего между дорожными знаками

Что общего? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков в Украине. Что запрещают оба изображенные на рисунке дорожные знаки?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Поворот налево. Разворот. Поворот налево и разворот.

Разбор задачи

Знак 4.1 "Движение прямо" разрешает движение только в указанном направлении. То есть он запрещает повороты направо и налево, а также разворот.

Знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" применяется для обозначения дороги или обособленной проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении. Если на такой дороге развернуться, то водитель окажется на полосе встречного движения, что запрещено ПДД. Этот знак никоим образом не запрещает повороты.

Правильный ответ

№2

