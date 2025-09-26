Видео
Тест по ПДД — что разрешает этот дорожный знак

Тест по ПДД — что разрешает этот дорожный знак

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 19:45
Быстрый тест по ПДД: что разрешает этот дорожный знак
Что это значит? Фото: freepik.com

Задача на знание дорожных знаков в Украине. Каким транспортным средствам разрешает движение изображенный дорожный знак?

Задание предложил канал Exist.ua.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Только легковым автомобилям.
  2. Легковым автомобилям и мотоциклам.
  3. Автобусам и маршрутным транспортным средствам.
  4. Грузовым автомобилям весом до 3,5 т.
  5. Ответы 2 и 3
  6. Ответы 2, 3 и 4

Разбор задачи

Тест з ПДР: яким ТЗ дозволяє їхати дорожній знак?

Предписывающий знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" разрешает движение только легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.

Действие знака не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в этой зоне. В таких случаях ТС должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.

Правильный ответ

№6

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
