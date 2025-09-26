Быстрый тест по ПДД: что разрешает этот дорожный знак

Тест по ПДД — что разрешает этот дорожный знак
Задача на знание дорожных знаков в Украине. Каким транспортным средствам разрешает движение изображенный дорожный знак?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Только легковым автомобилям.
- Легковым автомобилям и мотоциклам.
- Автобусам и маршрутным транспортным средствам.
- Грузовым автомобилям весом до 3,5 т.
- Ответы 2 и 3
- Ответы 2, 3 и 4
Разбор задачи
Предписывающий знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" разрешает движение только легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.
Действие знака не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в этой зоне. В таких случаях ТС должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.
Правильный ответ
№6
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!