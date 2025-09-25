Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Интересный тест ПДД — кто может припарковаться

Интересный тест ПДД — кто может припарковаться

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 19:45
Экспресс-тест ПДД: кто имеет право припарковаться
Кто припаркуется? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме об остановке и стоянке. Кому из водителей разрешено припарковаться в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водителю синей легковушки.
  2. Водителю черного грузовика.
  3. Обоим водителям разрешено.
  4. Обоим водителям запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв може припаркуватися?

На обочине установлен дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена", но его действие не распространяется на изображенный участок для стоянки, который расположен перед знаком. Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.

Читаем пункт 15.2 ПДД:

"При отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда остановка или стоянка там невозможны, они разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения)".

То есть теоретически оба водителя имеют право остановиться в указанном на рисунке месте. Но практически грузовик имеет слишком большие габариты, поэтому читаем пункт 15.9 (з) ПДД:

"Остановка запрещена в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки".

Очевидно, что грузовик, остановившись возле знака, сделает невозможным его обзор для других водителей.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации