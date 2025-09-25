Экспресс-тест ПДД: кто имеет право припарковаться

Интересный тест ПДД — кто может припарковаться
Задача по теме об остановке и стоянке. Кому из водителей разрешено припарковаться в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".
Варианты ответа
- Водителю синей легковушки.
- Водителю черного грузовика.
- Обоим водителям разрешено.
- Обоим водителям запрещено.
Разбор задачи
На обочине установлен дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена", но его действие не распространяется на изображенный участок для стоянки, который расположен перед знаком. Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.
Читаем пункт 15.2 ПДД:
"При отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда остановка или стоянка там невозможны, они разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения)".
То есть теоретически оба водителя имеют право остановиться в указанном на рисунке месте. Но практически грузовик имеет слишком большие габариты, поэтому читаем пункт 15.9 (з) ПДД:
"Остановка запрещена в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки".
Очевидно, что грузовик, остановившись возле знака, сделает невозможным его обзор для других водителей.
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!