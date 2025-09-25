Экспресс-тест ПДД: кто имеет право припарковаться

Кто припаркуется? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме об остановке и стоянке. Кому из водителей разрешено припарковаться в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Варианты ответа

Водителю синей легковушки. Водителю черного грузовика. Обоим водителям разрешено. Обоим водителям запрещено.

Разбор задачи

На обочине установлен дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена", но его действие не распространяется на изображенный участок для стоянки, который расположен перед знаком. Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.

Читаем пункт 15.2 ПДД:

"При отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда остановка или стоянка там невозможны, они разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения)".

То есть теоретически оба водителя имеют право остановиться в указанном на рисунке месте. Но практически грузовик имеет слишком большие габариты, поэтому читаем пункт 15.9 (з) ПДД:

"Остановка запрещена в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки".

Очевидно, что грузовик, остановившись возле знака, сделает невозможным его обзор для других водителей.

Правильный ответ

№1

