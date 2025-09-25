Експрес-тест ПДР: хто має право припаркуватися

Хто припаркується? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Кому з водіїв дозволено припаркуватися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Варіанти відповіді

Водію синього легковика. Водію чорної вантажівки. Обом водіям дозволено. Обом водіям заборонено.

Розбір задачі

На узбіччі встановлено дорожній знак 3.34 "Зупинку заборонено", але його дія не поширюється на зображену ділянку для стоянки, яка розташована перед знаком. Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту.

Читаємо пункт 15.2 ПДР:

"За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли зупинка чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху)".

Тобто теоретично обидва водії мають право зупинитися у вказаному на малюнку місці. Але практично вантажівка має завеликі габарити, тому читаємо пункт 15.9 (з) ПДР:

"Зупинка заборонена у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки".

Очевидно, що вантажівка, зупинившись біля знаку, унеможливить його огляд для інших водіїв.

Правильна відповідь

№1

