Швидкий тест з ПДР: що дозволяє цей дорожній знак

Що це означає? Фото: freepik.com

Задача на знання дорожніх знаків в Україні. Яким транспортним засобам дозволяє рух зображений дорожній знак?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Лише легковим автомобілям. Легковим автомобілям та мотоциклам. Автобусам та маршрутним транспортним засобам. Вантажним автомобілям вагою до 3,5 т. Відповіді 2 та 3 Відповіді 2, 3 та 4

Розбір задачі

Наказовий знак 4.11 "Рух легкових автомобілів" дозволяє рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів та вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.

Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні. У таких випадках ТЗ повинні в’їжджати до позначеної зони та виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.

Правильна відповідь

№6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: