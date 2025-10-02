Відео
Україна
Тест ПДР — на що вказує дорожній знак

Тест ПДР — на що вказує дорожній знак

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 07:35
Тест ПДР: на що вказує хитрий дорожній знак
Що це означає? Малюнок: "За! Правилами"

Швидка задача на знання дорожніх знаків. Що означає зображений на малюнку дорожній знак з двома протилежними стрілочками?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Вказує дозволені напрямки руху на перехресті.
  2. Вказує заборонені напрямки руху на перехресті.
  3. Повідомляє про виїзд на дорогу з одностороннім рухом.
  4. Повідомляє про виїзд на дорогу з реверсивною смугою.

Розбір задачі

Тест з ПДР: що означає цей дорожній знак?

Знак 5.15 "Виїзд на дорогу з реверсивним рухом" застосовується для позначення виїзду на дорогу, позначену знаком 5.13 "Дорога з реверсивним рухом" й встановлюється на всіх бокових виїздах.

Дорога з реверсивним рухом — ділянка, де напрямок руху однією або кількома смугами може змінюватися на протилежний, залежно від часу доби або трафіку.

Така система дозволяє ефективно використовувати дорожній простір, розвантажуючи напрямки в години пік та зменшуючи затори.

На реверсивних смугах встановлюють спеціальні світлофори (сигнал у вигляді зеленої стрілки дозволяє рух, а червоний хрест — забороняє).

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
