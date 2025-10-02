Тест ПДР: на що вказує хитрий дорожній знак

Що це означає? Малюнок: "За! Правилами"

Швидка задача на знання дорожніх знаків. Що означає зображений на малюнку дорожній знак з двома протилежними стрілочками?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Вказує дозволені напрямки руху на перехресті. Вказує заборонені напрямки руху на перехресті. Повідомляє про виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Повідомляє про виїзд на дорогу з реверсивною смугою.

Розбір задачі

Знак 5.15 "Виїзд на дорогу з реверсивним рухом" застосовується для позначення виїзду на дорогу, позначену знаком 5.13 "Дорога з реверсивним рухом" й встановлюється на всіх бокових виїздах.

Дорога з реверсивним рухом — ділянка, де напрямок руху однією або кількома смугами може змінюватися на протилежний, залежно від часу доби або трафіку.

Така система дозволяє ефективно використовувати дорожній простір, розвантажуючи напрямки в години пік та зменшуючи затори.

На реверсивних смугах встановлюють спеціальні світлофори (сигнал у вигляді зеленої стрілки дозволяє рух, а червоний хрест — забороняє).

Правильна відповідь

№4

