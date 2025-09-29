Відео
Заплутаний тест ПДР — куди може проїхати авто

Заплутаний тест ПДР — куди може проїхати авто

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 07:35
Каверзний тест ПДР: куди може проїхати авто
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. За якими напрямками може проїхати водій синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. За напрямком В.
  2. За напрямком Г.
  3. За напрямками А та Б.
  4. За усіма напрямками, окрім В.
  5. Усі напрямки дозволені.
  6. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: які напрямки дозволені водію?

На світлофорі горить червоний сигнал, який забороняє рух в усіх напрямках. Водночас у додатковій секції світиться зелена стрілочка, яка дозволяє рух ліворуч та розворот.

Знак 2.23 "Поворот ліворуч заборонено" також дозволяє розворот, але забороняє поворот у вказаному напрямку.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто у зображеній ситуації світлофор скасовує знак пріоритету 2.3 "Головна дорога", але він безсилий перед заборонним знаком 2.23.

Отже, водій може лише розвернутися. Проїхати прямо або праворуч забороняє червоний сигнал світлофора.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
