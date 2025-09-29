Каверзний тест ПДР: куди може проїхати авто

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. За якими напрямками може проїхати водій синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

За напрямком В. За напрямком Г. За напрямками А та Б. За усіма напрямками, окрім В. Усі напрямки дозволені. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

На світлофорі горить червоний сигнал, який забороняє рух в усіх напрямках. Водночас у додатковій секції світиться зелена стрілочка, яка дозволяє рух ліворуч та розворот.

Знак 2.23 "Поворот ліворуч заборонено" також дозволяє розворот, але забороняє поворот у вказаному напрямку.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто у зображеній ситуації світлофор скасовує знак пріоритету 2.3 "Головна дорога", але він безсилий перед заборонним знаком 2.23.

Отже, водій може лише розвернутися. Проїхати прямо або праворуч забороняє червоний сигнал світлофора.

Правильна відповідь

№2

