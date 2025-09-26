Тест з ПДР: хто з водіїв зобовʼязаний поступитися

Хто другий? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача з теми про дистанцію, інтервал, зустрічний роз'їзд. Хто з водіїв має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

На ділянці дороги на зустріч одне одному рухаються водії синього та червоного автомобілів. На смузі синьої машини знаходиться перешкода у вигляді обгородженої ями в асфальті, яку водій може обʼїхати лише зустрічною смугою.

За правилами, водій синього автомобіля перед обʼїздом має пропустити червону машину.

Читаємо пункт 13.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: