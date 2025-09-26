Тест з ПДР: хто з водіїв зобовʼязаний поступитися

Швидкий тест з ПДР — хто має дати дорогу
Задача з теми про дистанцію, інтервал, зустрічний роз'їзд. Хто з водіїв має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір задачі
На ділянці дороги на зустріч одне одному рухаються водії синього та червоного автомобілів. На смузі синьої машини знаходиться перешкода у вигляді обгородженої ями в асфальті, яку водій може обʼїхати лише зустрічною смугою.
За правилами, водій синього автомобіля перед обʼїздом має пропустити червону машину.
Читаємо пункт 13.4 ПДР:
"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу".
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!