Быстрый тест по ПДД — кто должен уступить дорогу

Быстрый тест по ПДД — кто должен уступить дорогу

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 07:35
Тест по ПДД: кто из водителей обязан уступить дорогу
Кто второй? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме о дистанции, интервале, встречном разъезде. Кто из водителей имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде першим?

На участке дороги на встречу друг другу движутся водители синего и красного автомобилей. На полосе синей машины находится препятствие в виде огороженной ямы в асфальте, которую водитель может объехать только по встречной полосе.

По правилам, водитель синего автомобиля перед объездом должен пропустить красную машину.

Читаем пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
