Тест по ПДД: кто из водителей обязан уступить дорогу

Быстрый тест по ПДД — кто должен уступить дорогу
Задача по теме о дистанции, интервале, встречном разъезде. Кто из водителей имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
На участке дороги на встречу друг другу движутся водители синего и красного автомобилей. На полосе синей машины находится препятствие в виде огороженной ямы в асфальте, которую водитель может объехать только по встречной полосе.
По правилам, водитель синего автомобиля перед объездом должен пропустить красную машину.
Читаем пункт 13.4 ПДД:
"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу".
Правильный ответ
№2
