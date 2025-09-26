Тест по ПДД: кто из водителей обязан уступить дорогу

Кто второй? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме о дистанции, интервале, встречном разъезде. Кто из водителей имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На участке дороги на встречу друг другу движутся водители синего и красного автомобилей. На полосе синей машины находится препятствие в виде огороженной ямы в асфальте, которую водитель может объехать только по встречной полосе.

По правилам, водитель синего автомобиля перед объездом должен пропустить красную машину.

Читаем пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: