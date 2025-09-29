Каверзный тест ПДД: куда может проехать авто

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. По каким направлениям может проехать водитель синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

По направлению В. По направлению Г. По направлениям А и Б. По всем направлениям, кроме В. Все направления разрешены. Все направления запрещены.

Разбор задачи

На светофоре горит красный сигнал, запрещающий движение во всех направлениях. В то же время в дополнительной секции светится зеленая стрелочка, которая разрешает движение налево и разворот.

Знак 2.23 "Поворот налево запрещен" также разрешает разворот, но запрещает поворот в указанном направлении.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

То есть в изображенной ситуации светофор отменяет знак приоритета 2.3 "Главная дорога", но он бессилен перед запрещающим знаком 2.23.

Следовательно, водитель может только развернуться. Проехать прямо или направо запрещает красный сигнал светофора.

Правильный ответ

№2

