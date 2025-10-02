Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД — на что указывает дорожный знак

Тест ПДД — на что указывает дорожный знак

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 07:35
Тест ПДД: на что указывает хитрый дорожный знак
Что это значит? Рисунок: "За! Правилами"

Быстрая задача на знание дорожных знаков. Что означает изображенный на рисунке дорожный знак с двумя противоположными стрелочками?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Указывает разрешенные направления движения на перекрестке.
  2. Указывает запрещенные направления движения на перекрестке.
  3. Сообщает о выезде на дорогу с односторонним движением.
  4. Сообщает о выезде на дорогу с реверсивной полосой.

Разбор задачи

Тест з ПДР: що означає цей дорожній знак?

Реклама

Знак 5.15 "Выезд на дорогу с реверсивным движением" применяется для обозначения выезда на дорогу, обозначенную знаком 5.13 "Дорога с реверсивным движением" и устанавливается на всех боковых выездах.

Дорога с реверсивным движением — участок, где направление движения по одной или нескольким полосам может меняться на противоположное, в зависимости от времени суток или трафика.

Реклама

Такая система позволяет эффективно использовать дорожное пространство, разгружая направления в часы пик и уменьшая пробки.

На реверсивных полосах устанавливают специальные светофоры (сигнал в виде зеленой стрелки разрешает движение, а красный крест - запрещает).

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации