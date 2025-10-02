Тест ПДД: на что указывает хитрый дорожный знак

Тест ПДД — на что указывает дорожный знак
Быстрая задача на знание дорожных знаков. Что означает изображенный на рисунке дорожный знак с двумя противоположными стрелочками?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Указывает разрешенные направления движения на перекрестке.
- Указывает запрещенные направления движения на перекрестке.
- Сообщает о выезде на дорогу с односторонним движением.
- Сообщает о выезде на дорогу с реверсивной полосой.
Разбор задачи
Знак 5.15 "Выезд на дорогу с реверсивным движением" применяется для обозначения выезда на дорогу, обозначенную знаком 5.13 "Дорога с реверсивным движением" и устанавливается на всех боковых выездах.
Дорога с реверсивным движением — участок, где направление движения по одной или нескольким полосам может меняться на противоположное, в зависимости от времени суток или трафика.
Такая система позволяет эффективно использовать дорожное пространство, разгружая направления в часы пик и уменьшая пробки.
На реверсивных полосах устанавливают специальные светофоры (сигнал в виде зеленой стрелки разрешает движение, а красный крест - запрещает).
Правильный ответ
№4
