Тест ПДД: на что указывает хитрый дорожный знак

Что это значит? Рисунок: "За! Правилами"

Быстрая задача на знание дорожных знаков. Что означает изображенный на рисунке дорожный знак с двумя противоположными стрелочками?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Указывает разрешенные направления движения на перекрестке. Указывает запрещенные направления движения на перекрестке. Сообщает о выезде на дорогу с односторонним движением. Сообщает о выезде на дорогу с реверсивной полосой.

Разбор задачи

Знак 5.15 "Выезд на дорогу с реверсивным движением" применяется для обозначения выезда на дорогу, обозначенную знаком 5.13 "Дорога с реверсивным движением" и устанавливается на всех боковых выездах.

Дорога с реверсивным движением — участок, где направление движения по одной или нескольким полосам может меняться на противоположное, в зависимости от времени суток или трафика.

Такая система позволяет эффективно использовать дорожное пространство, разгружая направления в часы пик и уменьшая пробки.

На реверсивных полосах устанавливают специальные светофоры (сигнал в виде зеленой стрелки разрешает движение, а красный крест - запрещает).

Правильный ответ

№4

