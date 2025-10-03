Экспресс-тест ПДД: кто может проехать прямо

Кому разрешено? Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водителю какого автомобиля разрешено продолжать движение прямо?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Водителю красного авто. Водителю серого авто. Водителю синего авто. Водителям серого и красного авто. Водителям красного и синего авто. Водителям всех авто разрешено. Водителям всех авто запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке водители трех автомобилей движутся прямо. Светофор показывает основной красный сигнал и включенную зеленую стрелочку (прямо) в дополнительной секции.

При отсутствии авто с левой стороны перекрестка, продолжать движение прямо разрешено водителям всех автомобилей.

Читаем пункт 8.7.3 (е) ПДД:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".

Правильный ответ

№6

