Экспресс-тест ПДД: кто может проехать прямо

Интересный тест ПДД — кто может проехать прямо
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водителю какого автомобиля разрешено продолжать движение прямо?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Водителю красного авто.
- Водителю серого авто.
- Водителю синего авто.
- Водителям серого и красного авто.
- Водителям красного и синего авто.
- Водителям всех авто разрешено.
- Водителям всех авто запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке водители трех автомобилей движутся прямо. Светофор показывает основной красный сигнал и включенную зеленую стрелочку (прямо) в дополнительной секции.
При отсутствии авто с левой стороны перекрестка, продолжать движение прямо разрешено водителям всех автомобилей.
Читаем пункт 8.7.3 (е) ПДД:
"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".
Правильный ответ
№6
