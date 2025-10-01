Экспресс-тест ПДД: правильно ли выполнен обгон

Так можно было? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме об обгоне. В каком случае водитель белого автомобиля правильно выполнил обгон перед железнодорожным переездом?



Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Варианты ответа

Если завершил обгон до железнодорожного переезда. Если завершил обгон за 50 м до железнодорожного переезда. Если завершил обгон за 100 м до железнодорожного переезда.

Разбор задачи

На дороге вблизи железнодорожного переезда водитель белого автомобиля намерен обогнать красную машину.

Читаем пункт 14.6:

"Обгон запрещен:

на перекрестке;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними ;

; ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;

в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;

в туннелях;

на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

Правильный ответ

№3

