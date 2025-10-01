Экспресс-тест ПДД: правильно ли выполнен обгон

Быстрый тест ПДД — правильно ли выполнен обгон
Дата публикации 1 октября 2025 19:45
Так можно было? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"
Задача по теме об обгоне. В каком случае водитель белого автомобиля правильно выполнил обгон перед железнодорожным переездом?
Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".
Варианты ответа
- Если завершил обгон до железнодорожного переезда.
- Если завершил обгон за 50 м до железнодорожного переезда.
- Если завершил обгон за 100 м до железнодорожного переезда.
Разбор задачи
На дороге вблизи железнодорожного переезда водитель белого автомобиля намерен обогнать красную машину.
Читаем пункт 14.6:
"Обгон запрещен:
- на перекрестке;
- на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;
- ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
- в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
- транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;
- в туннелях;
- на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
- колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".
Правильный ответ
№3
