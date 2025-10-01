Видео
Быстрый тест ПДД — правильно ли выполнен обгон

Дата публикации 1 октября 2025 19:45
Экспресс-тест ПДД: правильно ли выполнен обгон
Так можно было? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме об обгоне. В каком случае водитель белого автомобиля правильно выполнил обгон перед железнодорожным переездом?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Варианты ответа

  1. Если завершил обгон до железнодорожного переезда.
  2. Если завершил обгон за 50 м до железнодорожного переезда.
  3. Если завершил обгон за 100 м до железнодорожного переезда.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в яких випадках дозволений обгін?

Читайте также:

На дороге вблизи железнодорожного переезда водитель белого автомобиля намерен обогнать красную машину.

Читаем пункт 14.6:

"Обгон запрещен:

  • на перекрестке;
  • на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;
  • ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
  • в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
  • транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;
  • в туннелях;
  • на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
  • колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
