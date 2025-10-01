Експрес-тест ПДР: чи правильно виконаний обгін

Так можна було? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача з теми про обгін. У якому випадку водій білого автомобіля правильно виконав обгін перед залізничним переїздом?



Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Варіанти відповіді

Якщо завершив обгін до залізничного переїзду. Якщо завершив обгін за 50 м до залізничного переїзду. Якщо завершив обгін за 100 м до залізничного переїзду.

Розбір задачі

Реклама

Читайте також:

На дорозі поблизу залізничного переїзду водій білого автомобіля має намір обігнати червону машину.

Читаємо пункт 14.6:

"Обгін заборонено:

на перехресті;

на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними ;

; ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м — поза населеним пунктом;

у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;

у тунелях;

на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;

колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: