Експрес-тест ПДР: чи правильно виконаний обгін

Швидкий тест ПДР — чи правильно виконаний обгін
Дата публікації: 1 жовтня 2025 19:45
Так можна було? Малюнок: "Тести ПДР 2025"
Задача з теми про обгін. У якому випадку водій білого автомобіля правильно виконав обгін перед залізничним переїздом?
Варіанти відповіді
- Якщо завершив обгін до залізничного переїзду.
- Якщо завершив обгін за 50 м до залізничного переїзду.
- Якщо завершив обгін за 100 м до залізничного переїзду.
Розбір задачі
На дорозі поблизу залізничного переїзду водій білого автомобіля має намір обігнати червону машину.
Читаємо пункт 14.6:
"Обгін заборонено:
- на перехресті;
- на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
- ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м — поза населеним пунктом;
- у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
- транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;
- у тунелях;
- на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;
- колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".
Правильна відповідь
№3
