Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Швидкий тест ПДР — чи правильно виконаний обгін

Дата публікації: 1 жовтня 2025 19:45
Експрес-тест ПДР: чи правильно виконаний обгін
Так можна було? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача з теми про обгін. У якому випадку водій білого автомобіля правильно виконав обгін перед залізничним переїздом?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Варіанти відповіді

  1. Якщо завершив обгін до залізничного переїзду.
  2. Якщо завершив обгін за 50 м до залізничного переїзду.
  3. Якщо завершив обгін за 100 м до залізничного переїзду.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в яких випадках дозволений обгін?

Читайте також:

На дорозі поблизу залізничного переїзду водій білого автомобіля має намір обігнати червону машину.

Читаємо пункт 14.6:

"Обгін заборонено:

  • на перехресті;
  • на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
  • ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м — поза населеним пунктом;
  • у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
  • транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;
  • у тунелях;
  • на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;
  • колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
