Головна Авто Цікавий тест з ПДР — велосипед чи авто проїде першим

Цікавий тест з ПДР — велосипед чи авто проїде першим

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 07:35
Швидкий тест ПДР: хто має пріоритет на перехресті
Хто перший? Малюнок: Auto Swiat

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортний засобів проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Auto Swiat.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій автомобіля.
  2. Велосипедист.
  3. Розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має пріоритет?

Водій білого автомобіля проїжджає прямо, а велосипедист повертає праворуч. На перехресті встановлені дорожні знаки 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг".

Тобто маємо перехрестя рівнозначних доріг, тому читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Велосипедист наближається до автомобіля з правого боку, тому саме він має пріоритет та проїде першим.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
