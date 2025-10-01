Швидкий тест ПДР: хто має пріоритет на перехресті

Цікавий тест з ПДР — велосипед чи авто проїде першим
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортний засобів проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Auto Swiat.
Варіанти відповіді
- Водій автомобіля.
- Велосипедист.
- Розʼїдуться за домовленістю.
Розбір задачі
Водій білого автомобіля проїжджає прямо, а велосипедист повертає праворуч. На перехресті встановлені дорожні знаки 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг".
Тобто маємо перехрестя рівнозначних доріг, тому читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Велосипедист наближається до автомобіля з правого боку, тому саме він має пріоритет та проїде першим.
Правильна відповідь
№2
