Главная Авто Интересный тест по ПДД — велосипед или авто проедет первым

Интересный тест по ПДД — велосипед или авто проедет первым

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 07:35
Быстрый тест ПДД: кто имеет приоритет на перекрестке
Кто первый? Рисунок: Auto Swiat

Задача на знание дорожных знаков и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Auto Swiat.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель автомобиля.
  2. Велосипедист.
  3. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має пріоритет?

Водитель белого автомобиля проезжает прямо, а велосипедист поворачивает направо. На перекрестке установлены дорожные знаки 1.21 "Перекресток равнозначных дорог".

То есть имеем перекресток равнозначных дорог, поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Велосипедист приближается к автомобилю с правой стороны, поэтому именно он имеет приоритет и проедет первым.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
