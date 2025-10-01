Быстрый тест ПДД: кто имеет приоритет на перекрестке

Кто первый? Рисунок: Auto Swiat

Задача на знание дорожных знаков и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Auto Swiat.

Варианты ответа

Водитель автомобиля. Велосипедист. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля проезжает прямо, а велосипедист поворачивает направо. На перекрестке установлены дорожные знаки 1.21 "Перекресток равнозначных дорог".

То есть имеем перекресток равнозначных дорог, поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Велосипедист приближается к автомобилю с правой стороны, поэтому именно он имеет приоритет и проедет первым.

Правильный ответ

№2

