Непростой тест ПДД — кто проедет последним

Непростой тест ПДД — кто проедет последним

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 07:35
Сложный тест ПДД: кто последним покинет перекресток
У кого приоритет? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме о проезде перекрестков. Какова очередность проезда транспортных средств на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Варианты ответа

Варианты ответа

  1. Трамвай №1, трамвай №2, красный, желтый и синий автомобили.
  2. Трамвай №2, желтый, красный автомобили, трамвай №1, синий автомобиль.
  3. Трамвай №2, красный, желтый автомобили, трамвай №1, синий автомобиль.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

На перекрестке водители трамваев и желтого автомобиля проезжают прямо, а водители красной и синей машин поворачивают налево.

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", на второстепенной дороге находятся трамвай №1 и синий автомобиль, а трамвай №2, желтая и красная машины — на главных. Итак, трамвай №1 и синее авто должны уступить дорогу другим транспортным средствам (ТС).

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Первым проедет трамвай №2, ведь это ТС имеет приоритет на равнозначных дорогах.

Читаем пункт 16.12 (часть вторая) ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Вторым проедет красный автомобиль, ведь находясь на равнозначной с желтой машиной дороге, приближается к ней с правой стороны.

Читаем пункты 16.12 (часть первая) ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Далее разъедутся водители с равнозначных второстепенных дорог. Сначала двинется трамвай №1, по второй части пункта 16.12 ПДД. Последним покинет перекресток водитель синей легковой машины.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
