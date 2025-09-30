Складний тест ПДР: хто останнім залишить перехрестя

У кого пріоритет? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача з теми про проїзд перехресть. Яка черговість проїзду транспортних засобів на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Варіанти відповіді

Трамвай №1, трамвай №2, червоний, жовтий та сині автомобілі. Трамвай №2, жовтий, червоний автомобілі, трамвай №1, синій автомобіль. Трамвай №2, червоний, жовтий автомобілі, трамвай №1, синій автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті водії трамваїв та жовтого автомобіля проїжджають прямо, а водії червоної та синьої машин повертають ліворуч.

Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на другорядній дорозі перебувають трамвай №1 та синій автомобіль, а трамвай №2, жовта та червона машини —на головних. Отже, трамвай №1 та синє авто мають дати дорогу іншим транспортним засобам (ТЗ).

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Першим проїде трамвай №2, адже цей ТЗ має пріоритет на рівнозначних дорогах.

Читаємо пункт 16.12 (частина друга) ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Другим проїде червоний автомобіль, адже перебуваючи на рівнозначній з жовтою машиною дорогою, наближається до неї з правого боку.

Читаємо пункти 16.12 (частина перша) ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Далі розʼїдуться водії з рівнозначних другорядних доріг. Спочатку рушить трамвай №1, за другою частиною пункту 16.12 ПДР. Останнім залишить перехрестя водій синьої легкової машини.

Правильна відповідь

№3

