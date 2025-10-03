Експрес-тест ПДР: хто може проїхати прямо

Цікавий тест ПДР — хто може проїхати прямо
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водієві якого автомобіля дозволено продовжувати рух прямо?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Водієві червоного авто.
- Водієві сірого авто.
- Водієві синього авто.
- Водіям сірого та червоного авто.
- Водіям червоного та синього авто.
- Водіям усіх авто дозволено.
- Водіям усіх авто заборонено.
Розбір задачі
На перехресті водії трьох автомобілів рухаються прямо. Світлофор показує основний червоний сигнал та увімкнену зелену стрілочку (прямо) у додатковій секції.
За відсутності авто з лівого боку перехрестя, продовжувати рух прямо дозволено водіям усіх автомобілів.
Читаємо пункт 8.7.3 (е) ПДР:
"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".
Правильна відповідь
№6
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!