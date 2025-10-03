Експрес-тест ПДР: хто може проїхати прямо

Кому дозволено? Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водієві якого автомобіля дозволено продовжувати рух прямо?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водієві червоного авто. Водієві сірого авто. Водієві синього авто. Водіям сірого та червоного авто. Водіям червоного та синього авто. Водіям усіх авто дозволено. Водіям усіх авто заборонено.

Розбір задачі

На перехресті водії трьох автомобілів рухаються прямо. Світлофор показує основний червоний сигнал та увімкнену зелену стрілочку (прямо) у додатковій секції.

За відсутності авто з лівого боку перехрестя, продовжувати рух прямо дозволено водіям усіх автомобілів.

Читаємо пункт 8.7.3 (е) ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: