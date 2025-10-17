Хитрый тест ПДД: по какой траектории разрешен разворот

Тест ПДД — по какой траектории разрешен разворот
Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. По какой траектории может развернуться водитель белого автомобиля в изображенной на перекрестке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Траектория 1.
- Траектория 2.
- По любой из траекторий.
- Разворот запрещен.
Разбор задачи
На перекрестке включен зеленый сигнал светофора, который разрешает движение во всех направлениях. Также есть дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 5.16 "Направления движения по полосам".
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
То есть светофор отменяет знак приоритета 2.3, но не влияет на информационно-указательный знак 5.16.
А знак разрешает движение с крайней левой полосы только прямо.
Правильный ответ
№4
