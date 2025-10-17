Видео
Тест ПДД — по какой траектории разрешен разворот

Дата публикации 17 октября 2025 07:35
обновлено: 07:35
Хитрый тест ПДД: по какой траектории разрешен разворот
Что разрешено? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. По какой траектории может развернуться водитель белого автомобиля в изображенной на перекрестке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Траектория 1.
  2. Траектория 2.
  3. По любой из траекторий.
  4. Разворот запрещен.

Разбор задачи

Тест з ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена?

На перекрестке включен зеленый сигнал светофора, который разрешает движение во всех направлениях. Также есть дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 5.16 "Направления движения по полосам".

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

То есть светофор отменяет знак приоритета 2.3, но не влияет на информационно-указательный знак 5.16.

А знак разрешает движение с крайней левой полосы только прямо.

Правильный ответ

№4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
