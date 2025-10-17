Хитрый тест ПДД: по какой траектории разрешен разворот

Что разрешено? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. По какой траектории может развернуться водитель белого автомобиля в изображенной на перекрестке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Траектория 1. Траектория 2. По любой из траекторий. Разворот запрещен.

Разбор задачи

На перекрестке включен зеленый сигнал светофора, который разрешает движение во всех направлениях. Также есть дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 5.16 "Направления движения по полосам".

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

То есть светофор отменяет знак приоритета 2.3, но не влияет на информационно-указательный знак 5.16.

А знак разрешает движение с крайней левой полосы только прямо.

Правильный ответ

№4

