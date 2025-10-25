Видео
Видео

Главная Авто Тест ПДД для внимательных водителей — куда может проехать авто

Тест ПДД для внимательных водителей — куда может проехать авто

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 11:45
обновлено: 16:02
Хитрый тест ПДД: куда может проехать авто
Что разрешено? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Куда разрешено продолжить движение водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. В обратном направлении.
  2. Налево и в обратном направлении.
  3. Прямо.
  4. Прямо и в обратном направлении.
  5. Прямо и налево.
  6. Разрешено во всех направлениях.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в якому напрямку може проїхати водій авто?

На перекрестке водитель видит перед собой два знака: 5.30 "Зона для разворота", который обозначает зону по длине для разворота транспортных средств и запрещает поворот налево, и 4.1 "Движение прямо", который позволяет движение только в указанном направлении. Последний знак закреплен на щите желтого цвета.

Очевидно, что знаки противоречат друг другу.

Читаем пункт 8.2 ПДД:

"Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

Итак, водитель синей машины может ехать только прямо.

Правильный ответ

№3

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
