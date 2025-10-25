Хитрый тест ПДД: куда может проехать авто

Тест ПДД для внимательных водителей — куда может проехать авто
Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Куда разрешено продолжить движение водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- В обратном направлении.
- Налево и в обратном направлении.
- Прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- Прямо и налево.
- Разрешено во всех направлениях.
Разбор задачи
На перекрестке водитель видит перед собой два знака: 5.30 "Зона для разворота", который обозначает зону по длине для разворота транспортных средств и запрещает поворот налево, и 4.1 "Движение прямо", который позволяет движение только в указанном направлении. Последний знак закреплен на щите желтого цвета.
Очевидно, что знаки противоречат друг другу.
Читаем пункт 8.2 ПДД:
"Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".
Итак, водитель синей машины может ехать только прямо.
Правильный ответ
№3
