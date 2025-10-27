Экспресс-тест ПДД: разрешен ли мотоциклисту обгон

Так можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих и предупреждающих дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешено ли мотоциклисту обогнать красный автомобиль в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если скорость авто впереди менее 30 км/ч. Разрешается, если обгон будет завершен до перекрестка. Ответы 2 и 3. Запрещено.

Разбор задачи

Перед мотоциклистом расположены несколько дорожных знаков. Нижний - 3.25 "Обгон запрещен" запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Над ним висит еще один знак — 1.23.2 "Прилегание второстепенной дороги", который предупреждает о прилегании второстепенной дороги с левой стороны. Этот знак устанавливается вне населенных пунктов (где очевидно и едут транспортные средства в изображенной ситуации) на расстоянии 150-300 м от перекрестка.

Согласно пункту 14.6 ПДД обгон на перекрестке запрещен. Но о запрете обгона до или после перекрестка в правилах не говорится. То есть мотоциклист может обогнать автомобиль, если его скорость менее 30 км/ч и маневр будет завершен до перекрестка, расстояние до которого не менее 150 м.

Правильный ответ

№4

