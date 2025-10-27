Видео
Видео

Быстрый тест ПДД — разрешен ли мотоциклисту обгон

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 19:45
обновлено: 16:00
Экспресс-тест ПДД: разрешен ли мотоциклисту обгон
Так можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих и предупреждающих дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешено ли мотоциклисту обогнать красный автомобиль в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если скорость авто впереди менее 30 км/ч.
  3. Разрешается, если обгон будет завершен до перекрестка.
  4. Ответы 2 и 3.
  5. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений мотоциклістові обгін?

Перед мотоциклистом расположены несколько дорожных знаков. Нижний - 3.25 "Обгон запрещен" запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Над ним висит еще один знак — 1.23.2 "Прилегание второстепенной дороги", который предупреждает о прилегании второстепенной дороги с левой стороны. Этот знак устанавливается вне населенных пунктов (где очевидно и едут транспортные средства в изображенной ситуации) на расстоянии 150-300 м от перекрестка.

Согласно пункту 14.6 ПДД обгон на перекрестке запрещен. Но о запрете обгона до или после перекрестка в правилах не говорится. То есть мотоциклист может обогнать автомобиль, если его скорость менее 30 км/ч и маневр будет завершен до перекрестка, расстояние до которого не менее 150 м.

Правильный ответ

№4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
