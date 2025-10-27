Экспресс-тест ПДД: разрешен ли мотоциклисту обгон

Быстрый тест ПДД — разрешен ли мотоциклисту обгон
Задача на знание запрещающих и предупреждающих дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешено ли мотоциклисту обогнать красный автомобиль в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если скорость авто впереди менее 30 км/ч.
- Разрешается, если обгон будет завершен до перекрестка.
- Ответы 2 и 3.
- Запрещено.
Разбор задачи
Перед мотоциклистом расположены несколько дорожных знаков. Нижний - 3.25 "Обгон запрещен" запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.
Над ним висит еще один знак — 1.23.2 "Прилегание второстепенной дороги", который предупреждает о прилегании второстепенной дороги с левой стороны. Этот знак устанавливается вне населенных пунктов (где очевидно и едут транспортные средства в изображенной ситуации) на расстоянии 150-300 м от перекрестка.
Согласно пункту 14.6 ПДД обгон на перекрестке запрещен. Но о запрете обгона до или после перекрестка в правилах не говорится. То есть мотоциклист может обогнать автомобиль, если его скорость менее 30 км/ч и маневр будет завершен до перекрестка, расстояние до которого не менее 150 м.
Правильный ответ
№4
