Тест ПДД: кто за кем проедет на круговом перекрестке

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. В каком порядке проедут перекресток транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Зеленый автомобиль, желтый, красный. Желтый автомобиль, красный, зеленый. Красный автомобиль, зеленый, желтый. Красный автомобиль, желтый, зеленый. Желтый автомобиль, зеленый, красный. Зеленый автомобиль, красный, желтый.

Разбор задачи

На круговом перекрестке водитель желтого автомобиля продолжает движение по кругу по правой полосе. В то же время водитель красного авто намерен съехать с круга с левой полосы. А водитель зеленой машины как раз заезжает на круг.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Итак, водитель зеленого авто должен пропустить транспортные средства, которые движутся по кругу. А как разъедутся желтое и зеленое авто?

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Таким образом водитель красного авто должен пропустить желтую машину, которая съезжает с круга в попутном направлении справа.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: