Тест ПДД: кто за кем проедет на круговом перекрестке

Тест ПДД на круговом перекрестке — кто за кем проедет
Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. В каком порядке проедут перекресток транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Зеленый автомобиль, желтый, красный.
- Желтый автомобиль, красный, зеленый.
- Красный автомобиль, зеленый, желтый.
- Красный автомобиль, желтый, зеленый.
- Желтый автомобиль, зеленый, красный.
- Зеленый автомобиль, красный, желтый.
Разбор задачи
На круговом перекрестке водитель желтого автомобиля продолжает движение по кругу по правой полосе. В то же время водитель красного авто намерен съехать с круга с левой полосы. А водитель зеленой машины как раз заезжает на круг.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Итак, водитель зеленого авто должен пропустить транспортные средства, которые движутся по кругу. А как разъедутся желтое и зеленое авто?
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".
Таким образом водитель красного авто должен пропустить желтую машину, которая съезжает с круга в попутном направлении справа.
Правильный ответ
№2
