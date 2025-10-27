Тест ПДР: хто за ким проїде на круговому перехресті

Тест ПДР на круговому перехресті — хто за ким проїде
Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку проїдуть перехрестя транспортні засоби у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Зелений автомобіль, жовтий, червоний.
- Жовтий автомобіль, червоний, зелений.
- Червоний автомобіль, зелений, жовтий.
- Червоний автомобіль, жовтий, зелений.
- Жовтий автомобіль, зелений, червоний.
- Зелений автомобіль, червоний, жовтий.
Розбір задачі
На круговому перехресті водій жовтого автомобіль продовжує рух по колу правою смугою. Водночас водій червоного авто має намір зʼїхати з кола з лівої смуги. А водій зеленої машини саме заїжджає на коло.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".
Отже, водій зеленого авто має пропустити транспортні засоби, які рухаються про колу. А як розʼїдуться жовте та зелене авто?
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
Таким чином водій червоного авто має пропустити жовту машину, яка з’їжджає з кола в попутному напрямку праворуч.
Правильна відповідь
№2
