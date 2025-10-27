Тест ПДР: хто за ким проїде на круговому перехресті

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку проїдуть перехрестя транспортні засоби у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Зелений автомобіль, жовтий, червоний. Жовтий автомобіль, червоний, зелений. Червоний автомобіль, зелений, жовтий. Червоний автомобіль, жовтий, зелений. Жовтий автомобіль, зелений, червоний. Зелений автомобіль, червоний, жовтий.

Розбір задачі

На круговому перехресті водій жовтого автомобіль продовжує рух по колу правою смугою. Водночас водій червоного авто має намір зʼїхати з кола з лівої смуги. А водій зеленої машини саме заїжджає на коло.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Отже, водій зеленого авто має пропустити транспортні засоби, які рухаються про колу. А як розʼїдуться жовте та зелене авто?

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Таким чином водій червоного авто має пропустити жовту машину, яка з’їжджає з кола в попутному напрямку праворуч.

Правильна відповідь

№2

