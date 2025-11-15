Тест ПДР на перехресті:  хто з водіїв проїде першим

Хто за ким? Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу в русі у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій білого автомобіля. Водії розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті водій білого автомобіля повертає праворуч, а водій червоного — ліворуч.

Водій червоної машини бачить перед собою знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено", а водій білої — 2.1 "Дати дорогу". Також під обома знаками висять таблички 7.8 "Напрямок головної дороги".

Це означає, що обидва транспортні засоби перебувають на рівнозначних другорядних дорогах.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Таким чином перевага знаходиться на боці водія червоного автомобіля, який є перешкодою з правого боку для водія білого.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: