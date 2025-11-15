Тест ПДР на перехресті:  хто з водіїв проїде першим

Хитрий тест ПДР — хто з водіїв має проїхати першим
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу в русі у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій білого автомобіля.
- Водії розʼїдуться за домовленістю.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті водій білого автомобіля повертає праворуч, а водій червоного — ліворуч.
Водій червоної машини бачить перед собою знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено", а водій білої — 2.1 "Дати дорогу". Також під обома знаками висять таблички 7.8 "Напрямок головної дороги".
Це означає, що обидва транспортні засоби перебувають на рівнозначних другорядних дорогах.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".
Таким чином перевага знаходиться на боці водія червоного автомобіля, який є перешкодою з правого боку для водія білого.
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
