Хитрий тест ПДР — хто з водіїв має проїхати першим

Хитрий тест ПДР — хто з водіїв має проїхати першим

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 11:40
Оновлено: 19:42
Тест ПДР на перехресті:  хто з водіїв проїде першим
Хто за ким? Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу в русі у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Водії розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті водій білого автомобіля повертає праворуч, а водій червоного — ліворуч.

Водій червоної машини бачить перед собою знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено", а водій білої — 2.1 "Дати дорогу". Також під обома знаками висять таблички 7.8 "Напрямок головної дороги".

Це означає, що обидва транспортні засоби перебувають на рівнозначних другорядних дорогах.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Таким чином перевага знаходиться на боці водія червоного автомобіля, який є перешкодою з правого боку для водія білого.

Тест з ПДР: хто проїде першим?

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
