Видео

Хитрый тест ПДД — кто из водителей должен проехать первым

Дата публикации 15 ноября 2025 11:40
обновлено: 19:42
Тест ПДД на перекрестке: кто из водителей проедет первым
Кто за кем? Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество в движении в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Водители разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает направо, а водитель красного — налево.

Водитель красной машины видит перед собой знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен", а водитель белой — 2.1 "Уступить дорогу". Также под обоими знаками висят таблички 7.8 "Направление главной дороги".

Это означает, что оба транспортных средства находятся на равнозначных второстепенных дорогах.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

Таким образом преимущество находится на стороне водителя красного автомобиля, который является препятствием с правой стороны для водителя белого.

Тест з ПДР: хто проїде першим?

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

