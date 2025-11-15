Тест ПДД на перекрестке: кто из водителей проедет первым

Хитрый тест ПДД — кто из водителей должен проехать первым
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество в движении в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Водители разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает направо, а водитель красного — налево.
Водитель красной машины видит перед собой знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен", а водитель белой — 2.1 "Уступить дорогу". Также под обоими знаками висят таблички 7.8 "Направление главной дороги".
Это означает, что оба транспортных средства находятся на равнозначных второстепенных дорогах.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".
Таким образом преимущество находится на стороне водителя красного автомобиля, который является препятствием с правой стороны для водителя белого.
Правильный ответ
№1
