Тест ПДД на перекрестке: кто из водителей проедет первым

Кто за кем? Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество в движении в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Водители разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает направо, а водитель красного — налево.

Водитель красной машины видит перед собой знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен", а водитель белой — 2.1 "Уступить дорогу". Также под обоими знаками висят таблички 7.8 "Направление главной дороги".

Это означает, что оба транспортных средства находятся на равнозначных второстепенных дорогах.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

Таким образом преимущество находится на стороне водителя красного автомобиля, который является препятствием с правой стороны для водителя белого.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: