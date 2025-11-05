Видео
Видео

Непростой тест ПДД — кто как проедет перекресток

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 19:45
обновлено: 16:31
Запутанный тест ПДД: кто за кем проедет перекресток
Кто за кем? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В какой последовательности транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Трамвай, красный автомобиль, зеленый.
  2. Трамвай, зеленый автомобиль, красный.
  3. Красный автомобиль, трамвай, зеленый.
  4. Зеленый автомобиль, трамвай, красный.
  5. Красный автомобиль, зеленый трамвай.
  6. Зеленый автомобиль, красный, трамвай.

Разбор задачи

Тест з ПДР: який порядок проїзду ТЗ?

Трамвай поворачивает направо, красный автомобиль проезжает прямо, а зеленый выполняет разворот.

На перекрестке установлены дорожные знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога", но они не действуют, ведь работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Водители всех транспортных средств имеют право продолжить движение, поскольку легковым автомобилям горит зеленый сигнал светофора, а трамваю — зеленая стрелочка в дополнительной секции светофора при основном красном.

Последним перекресток проедет трамвай, ведь он движется в направлении стрелочки из дополнительной секции светофора.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

А первым проедет прямо красный автомобиль, ведь водитель разворачивающейся зеленой машины обязан его пропустить.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
