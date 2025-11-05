Запутанный тест ПДД: кто за кем проедет перекресток

Непростой тест ПДД — кто как проедет перекресток
Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В какой последовательности транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Трамвай, красный автомобиль, зеленый.
- Трамвай, зеленый автомобиль, красный.
- Красный автомобиль, трамвай, зеленый.
- Зеленый автомобиль, трамвай, красный.
- Красный автомобиль, зеленый трамвай.
- Зеленый автомобиль, красный, трамвай.
Разбор задачи
Трамвай поворачивает направо, красный автомобиль проезжает прямо, а зеленый выполняет разворот.
На перекрестке установлены дорожные знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога", но они не действуют, ведь работает светофор.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Водители всех транспортных средств имеют право продолжить движение, поскольку легковым автомобилям горит зеленый сигнал светофора, а трамваю — зеленая стрелочка в дополнительной секции светофора при основном красном.
Последним перекресток проедет трамвай, ведь он движется в направлении стрелочки из дополнительной секции светофора.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
А первым проедет прямо красный автомобиль, ведь водитель разворачивающейся зеленой машины обязан его пропустить.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Правильный ответ
№5
