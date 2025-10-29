Видео
Видео

Главная Авто Хитрый тест ПДД на перекрестке — кто проедет первым

Хитрый тест ПДД на перекрестке — кто проедет первым

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 19:45
обновлено: 14:10
Тест ПДД на перекрестке: кто проедет первым
Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кто из водителей транспортных средств проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель автобуса.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде першим. перехрестя?

Водитель красного автомобиля проезжает прямо, а водитель автобуса во встречном направлении поворачивает налево.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, водитель красного авто находится на второстепенной дороге и как бы должен уступить. Но это не имеет никакого значения, ведь работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Зеленый сигнал светофора позволяет водителям обоих ТС двигаться во всех направлениях, но первым проедет водитель красного авто, ведь автобус во встречном направлении поворачивает налево.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
