Тест ПДР на перехресті: хто проїде першим

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв транспортних засобів проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій автобусу.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля проїжджає прямо, а водій автобуса у зустрічному напрямку повертає ліворуч.

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з ними, водій червоного авто перебуває на другорядній дорозі та наче б має поступитися. Але це не має жодного значення, адже працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Зелений сигнал світлофора дозволяє водіям обох ТЗ рухатися в усіх напрямках, але першим проїде водій червоного авто, адже автобус у зустрічному напрямку повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№1

