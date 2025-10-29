Хитрий тест ПДР на перехресті — хто проїде першим
Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв транспортних засобів проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій автобусу.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля проїжджає прямо, а водій автобуса у зустрічному напрямку повертає ліворуч.
На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з ними, водій червоного авто перебуває на другорядній дорозі та наче б має поступитися. Але це не має жодного значення, адже працює світлофор.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Зелений сигнал світлофора дозволяє водіям обох ТЗ рухатися в усіх напрямках, але першим проїде водій червоного авто, адже автобус у зустрічному напрямку повертає ліворуч.
Читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Правильна відповідь
№1
