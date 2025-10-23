Відео
Головна Авто Тест з ПДР для досвідчених водіїв — куди може проїхати авто

Тест з ПДР для досвідчених водіїв — куди може проїхати авто

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 07:35
Оновлено: 19:53
Тест з ПДР для уважних водіїв: куди може проїхати авто
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому напрямку може продовжити рух водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо та праворуч.
  2. Праворуч.
  3. Прямо та у зворотному напрямку.
  4. Праворуч та ліворуч.
  5. Усі напрямки, окрім ліворуч.
  6. Усі напрямки, окрім праворуч.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в якому напрямку дозволений рух?

На перехресті світлофор подає зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Але поруч розташований знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Це означає, що поворот ліворуч категорично забороняється, адже у такому разі водій їхатиме зустрічною смугою.

Розворот на перехресті не заборонений, так само нічого не заважає водію рухатися прямо. 

Єдиною перепоною повернути праворуч є крайня ліва смуга, на якій водій знаходиться. Але права смуга зайнята жовтим автомобілем, який зламався, що унеможливлює поворот з правої смуги.

Читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Отже, у зображеній ситуації заборонений лише поворот ліворуч.

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
