Тест по ПДД для внимательных водителей: куда может проехать авто

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. В каком направлении может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Прямо и направо. Направо. Прямо и в обратном направлении. Направо и налево. Все направления, кроме налево. Все направления, кроме направо.

Разбор задачи

На перекрестке светофор подает зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях. Но рядом расположен знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Это означает, что поворот налево категорически запрещается, ведь в таком случае водитель будет ехать по встречной полосе.

Разворот на перекрестке не запрещен, так же ничего не мешает водителю двигаться прямо.

Единственной преградой повернуть направо является крайняя левая полоса, на которой водитель находится. Но правая полоса занята желтым автомобилем, который сломался, что делает невозможным поворот с правой полосы.

Читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или других причин не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 этих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или предписывающих дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

Итак, в изображенной ситуации запрещен только поворот налево.

Правильный ответ

№5

