Тест ПДД для грамотных водителей: куда разрешено движение

Куда проехать? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача на знание дорожных знаков и по темам о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. В каком направлении разрешено продолжать движение водителю зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

В обратном направлении. Налево. Прямо и в обратном направлении. Прямо, налево и в обратном направлении. Прямо, направо и в обратном направлении. Прямо. В любом из направлений.

Разбор задачи

На перекрестке водитель зеленого автомобиля видит перед собой два знака — 2.3 "Главная дорога" и 5.62 "Схема движения".

Первый не влияет на решение этой задачи, ведь вопрос не в порядке разъезда на перекрестке. Второй знак "обозначает маршрут движения, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено, или обозначает разрешенные направления движения на перекрестке со сложной планировкой".

В изображенной ситуации знак 5.62 запрещает непосредственный поворот налево, и показывает схему объезда, если водителю нужно все же попасть в том направлении.

Отметим, что запрет поворота налево разрешает разворот.

Повернуть направо водитель не может, ведь находится на левой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Также водитель не может проехать прямо, ведь находится на крайней левой полосе.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: