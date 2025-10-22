Відео
Тест ПДР для розумних водіїв — куди дозволений рух

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 07:35
Оновлено: 12:32
Тест ПДР для грамотних водіїв: куди дозволений рух
Куди проїхати? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача на знання дорожніх знаків та з тем про початок руху і зміну його напрямку та про розташування транспортних засобів на дорозі. У якому напрямку дозволено продовжувати рух водієві зеленого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. У зворотному напрямку.
  2. Ліворуч.
  3. Прямо та у зворотному напрямку.
  4. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку.
  6. Прямо.
  7. У будь-якому з напрямків.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди може проїхати водій?

А перехресті водій зеленого автомобіля бачить перед собою два знаки — 2.3 "Головна дорога" та 5.62 "Схема руху".

Перший не впливає на розвʼязання цієї задачі, адже питання не у порядку розʼїзду на перехресті. Другий знак "позначає маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено, або позначає дозволені напрямки руху на перехресті зі складним плануванням".

У зображеній ситуації знак 5.62 забороняє безпосередній поворот ліворуч, та показує схему об’їзду, якщо водієві потрібно все ж таки потрапити у тому напрямку.

Зазначимо, що заборона повороту ліворуч дозволяє розворот.

Повернути праворуч водій не може, адже перебуває на лівій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Також водій не може проїхати прямо, адже перебуває на крайній лівій смузі.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
