Підступний тест ПДР — чи може мотоцикліст повернути ліворуч

Підступний тест ПДР — чи може мотоцикліст повернути ліворуч

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 11:40
Тест ПДР: чи дозволено мотоциклісту повернути ліворуч
Що дозволено? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання заборонних дорожніх знаків. Чи дозволено мотоциклісту повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється, якщо він там мешкає.
  3. Дозволяється, якщо він обслуговує там підприємства.
  4. Відповіді 2 та 3.
  5. Забороняється.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений поворот ліворуч?

Мотоцикліст має намір повернути ліворуч на перехресті, де встановлені дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" (не впливає на розвʼязання цієї задачі), 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" та 7.3.2 "Напрямок дії" (ліворуч).

Останні два знаки стосуються усіх механічних транспортних засобів, зокрема й мотоциклів, попри те, що на 3.2 зображено силует автомобіля.

Втім, дія цього знаку не поширюється на водіїв транспортних засобів, які мешкають або працюють у тому районі.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
