Тест ПДД: разрешено ли мотоциклисту повернуть налево

Коварный тест ПДД — может ли мотоциклист повернуть налево
Задача на знание запрещающих дорожных знаков. Разрешено ли мотоциклисту повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается, если он там живет.
- Разрешается, если он обслуживает там предприятия.
- Ответы 2 и 3.
- Запрещается.
Разбор задачи
Мотоциклист намерен повернуть налево на перекрестке, где установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" (не влияет на решение этой задачи), 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" и 7.3.2 "Направление действия" (налево).
Последние два знака касаются всех механических транспортных средств, в том числе и мотоциклов, несмотря на то, что на 3.2 изображен силуэт автомобиля.
Впрочем, действие этого знака не распространяется на водителей транспортных средств, которые живут или работают в том районе.
Правильный ответ
№4
