Коварный тест ПДД — может ли мотоциклист повернуть налево

Коварный тест ПДД — может ли мотоциклист повернуть налево

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 11:40
Тест ПДД: разрешено ли мотоциклисту повернуть налево
Что разрешено? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих дорожных знаков. Разрешено ли мотоциклисту повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если он там живет.
  3. Разрешается, если он обслуживает там предприятия.
  4. Ответы 2 и 3.
  5. Запрещается.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений поворот ліворуч?

Мотоциклист намерен повернуть налево на перекрестке, где установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" (не влияет на решение этой задачи), 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" и 7.3.2 "Направление действия" (налево).

Последние два знака касаются всех механических транспортных средств, в том числе и мотоциклов, несмотря на то, что на 3.2 изображен силуэт автомобиля.

Впрочем, действие этого знака не распространяется на водителей транспортных средств, которые живут или работают в том районе.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
