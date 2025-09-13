Тест ПДД: разрешено ли мотоциклисту повернуть налево

Что разрешено? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих дорожных знаков. Разрешено ли мотоциклисту повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешается. Разрешается, если он там живет. Разрешается, если он обслуживает там предприятия. Ответы 2 и 3. Запрещается.

Разбор задачи

Мотоциклист намерен повернуть налево на перекрестке, где установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" (не влияет на решение этой задачи), 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" и 7.3.2 "Направление действия" (налево).

Последние два знака касаются всех механических транспортных средств, в том числе и мотоциклов, несмотря на то, что на 3.2 изображен силуэт автомобиля.

Впрочем, действие этого знака не распространяется на водителей транспортных средств, которые живут или работают в том районе.

Правильный ответ

№4

