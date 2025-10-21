Коварный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водители синего и белого автомобилей. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля проезжает прямо, водитель белого авто поворачивает налево с крайней левой полосы, а водитель синей машины выполняет тот же маневр, но с попутной трамвайной колеи, которая находится на одном уровне с дорогой.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16 "Направления движения по полосам", 5.18 "Направление движения по полосе" или разметкой 1.18".

На изображенном перекрестке установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам", поэтому водитель синего авто нарушает правила, когда поворачивает налево с трамвайных путей.

Водители белого и красного автомобиля все делают по правилам, ведь двигаются в направлениях, указанных на знаке 5.16.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: